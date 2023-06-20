Сколько стоят жертвенные животные? - УМК о ценах на праздник Гурбан

БАКУ /Trend/ - Приближается праздник Гурбан, который в этом году будет отмечаться 28 и 29 июня.

В связи с этим сотрудник Trend провел мониторинг цен на мясо жертвенных животных на рынке. Цены на них различны.

По словам продавцов, в этом году цены на жертвенных животных по сравнению с прошлым выросли и варьируются в зависимости от веса (7-8 манатов за килограмм живого веса, по 16-18 манатов за килограмм мяса при разделке и сдаче покупателю).

Стоимость жертвенных бычков колеблется от 6,5 до 13-15 манатов за килограмм в живом весе и от 13 до 15 манатов при разделке и сдаче мяса.

Заместитель председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Фуад Нуруллаев сказал Trend, что мясо жертвенных животных следует отдавать бедным, нуждающимся семьям.

"Мясо жертвенных животных следует отдавать бедным. Человек, который приносит в жертву животное, должен разделить мясо на три части, одну часть оставить себе, а остальное распределить. Покупая жертвенное животное, необходимо позаботиться о том, чтобы оно было здоровым. Жертвоприношения в первую очередь важны для тех, кто совершает паломничество в Мекку. Для всех остальных - это благородный поступок и святое дело", - отметил Нуруллаев.

Нуруллаев подчеркнул, что отдавать деньги нуждающему взамен мяса жертвенного животного является неправильным.

"В праздник Гурбан на рынках встречаются и те, кто искусственно завышает цены. Таким людям рекомендуется не поступать так. Если они хотят получить вознаграждение (саваб), пускай поступают по справедливости. И тот, кто покупает мясо жертвенных животных, не должен мелочиться, если окажется, что мясо, вопреки его подсчетам, оказалось дороже на 5-10 манатов. Ибо наша религия предписывает приносить жертвоприношение тем, кто в состоянии себе это позволить", - добавил он.