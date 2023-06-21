БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявляет прием на работу, сообщает в среду Trend.
Информация о вакансии:
Специалист по кадрам
Информация о работе:
● Прием на работу, увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством, подготовка трудовых договоров;
● Содействие упорядочению личных дел сотрудников и регулярному внесению изменений;
● Оформление трудовых книжек;
● Документирование отпусков и командировок;
● Электронная систематизация информации сотрудников;
● Написание и объявление о соответствующих вакансиях;
• График работы: 6 дней
• Часы работы: в будние дни с 09:00 до 17:00; в субботу с 09:00 до 15:00
• Обеспечивается сервисом
• Заработная плата будет установлена на основе собеседования.
• Территория: поселок Ходжасан
Требования к кандидату:
- Образование: высшее
Опыт: предпочтение будет отдано тем, у кого есть опыт работы в высших учебных заведениях.
• Возраст: 20 – 50
• Программы: 1C и MS Office
• Знание языка: азербайджанский и русский.
• Пунктуальность, активность, ответственное отношение к работе.
Лица, заинтересованные в вакансиях, могут отправить CV с фото на адрес е-почты [email protected] до 30.06.2023 года, указав в теме письма название должности, на которую претендуют.