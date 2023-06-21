БАКУ /Trend/ - Бакинский филиал МГУ имени М.В.Ломоносова объявляет прием на работу, сообщает в среду Trend.

Информация о вакансии:

Специалист по кадрам

Информация о работе:

● Прием на работу, увольнение работников в соответствии с трудовым законодательством, подготовка трудовых договоров;

● Содействие упорядочению личных дел сотрудников и регулярному внесению изменений;

● Оформление трудовых книжек;

● Документирование отпусков и командировок;

● Электронная систематизация информации сотрудников;

● Написание и объявление о соответствующих вакансиях;

• График работы: 6 дней

• Часы работы: в будние дни с 09:00 до 17:00; в субботу с 09:00 до 15:00

• Обеспечивается сервисом

• Заработная плата будет установлена на основе собеседования.

• Территория: поселок Ходжасан

Требования к кандидату:

- Образование: высшее

Опыт: предпочтение будет отдано тем, у кого есть опыт работы в высших учебных заведениях.

• Возраст: 20 – 50

• Программы: 1C и MS Office

• Знание языка: азербайджанский и русский.

• Пунктуальность, активность, ответственное отношение к работе.

Лица, заинтересованные в вакансиях, могут отправить CV с фото на адрес е-почты [email protected] до 30.06.2023 года, указав в теме письма название должности, на которую претендуют.