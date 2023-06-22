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Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)

Общество Материалы 22 июня 2023 11:26 (UTC +04:00)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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ЛАЧИН /Trend/ - 22 июня генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев прибыл в Лачин, сообщает в четверг из Лачина сотрудник Trend.

После церемонии открытия нового административного здания прокуратуры Лачинского района началось оперативное совещание с участием руководства Генеральной прокуратуры, специального представителя Президента Азербайджана Масима Мамедова в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и военных прокуроров подведомтвенных районов и территорий, действующих на освобожденных территориях Азербайджана.

Новость обновляется

Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)
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