Генпрокурор Азербайджана проводит оперативное совещание в Лачине (ФОТО)

ЛАЧИН /Trend/ - 22 июня генеральный прокурор Азербайджанской Республики Камран Алиев прибыл в Лачин, сообщает в четверг из Лачина сотрудник Trend.

После церемонии открытия нового административного здания прокуратуры Лачинского района началось оперативное совещание с участием руководства Генеральной прокуратуры, специального представителя Президента Азербайджана Масима Мамедова в Лачинском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район, и военных прокуроров подведомтвенных районов и территорий, действующих на освобожденных территориях Азербайджана.

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