Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - По состоянию на 19:00 22 июня в Азербайджане наблюдались неустойчивые погодные условия.

Как сообщили Trend в четверг в Национальной гидрометеорологической службе, в Шахбузе, Гедабее, Джейранчёле, Товузе, Агстафе, Балакене, Огузе, Гахе, Загатале, Шеки, Шамахе, Грызе, Шахдаге наблюдались дожди с грозами, местами осадки были сильными.

22 июня в результате проливных дождей прошел сель на реках Дастафурчай и Гянджачай в Дашкесане, Заямчай в Товузе, Горанчай в Геранбое и реке Талачай в Загатале.