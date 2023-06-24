В рамках 6-го международного музыкального фестиваля "Мир мугама" стартовал мугамный марафон (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Мугамный марафон, начавшийся 24 июня в 12:00 во дворце Ширваншахов в Ичеришехер в Баку, продлится до 12:00 25 июня, сообщает в cубботу Trend.

В течение каждого часа 24-часового проекта 24 ханенде будут поочередно исполнять мугам вместе со своим аккомпанирующим составом. Наряду с ханенде, в мугамном марафоне выступят, сменяя друг друга 25 исполнителей в жанре электронной музыки.

Мугамный марафон, организованный в рамках 6-го международного музыкального фестиваля "Мир мугама", представляет собой путешествие в чудесный мир мугама в течение одного дня.