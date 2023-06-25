Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)

ПОЛЬША/Trend/ - Азербайджанские спортсменки выступили на квалификационном этапе по стендовой стрельбе.

Как сообщает в воскресенье Trend, на III Европейских играх в Польше завершился квалификационный этап соревнований по стендовой стрельбе (скит) среди женщин.

Регина Мефтахатдинова и Нурлана Джафарова соревновались в ските, а Нигяр Насирова - в стрельбе из пистолета с дистанции 25 метров.

Мефтахадинова попала в 115 из 125 мишеней, у Н.Джафаровой - 109 точных попаданий. Таким образом, они не смогли попасть в число 8 спортсменок, вышедших в следующий этап.