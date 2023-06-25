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Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)

Общество Материалы 25 июня 2023 16:35 (UTC +04:00)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)

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Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
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ПОЛЬША/Trend/ - Азербайджанские спортсменки выступили на квалификационном этапе по стендовой стрельбе.

Как сообщает в воскресенье Trend, на III Европейских играх в Польше завершился квалификационный этап соревнований по стендовой стрельбе (скит) среди женщин.

Регина Мефтахатдинова и Нурлана Джафарова соревновались в ските, а Нигяр Насирова - в стрельбе из пистолета с дистанции 25 метров.

Мефтахадинова попала в 115 из 125 мишеней, у Н.Джафаровой - 109 точных попаданий. Таким образом, они не смогли попасть в число 8 спортсменок, вышедших в следующий этап.

Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
Завершился квалификационный этап по стендовой стрельбе среди женщин на III Европейских играх (ФОТО)
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