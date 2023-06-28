В селе Талыш впервые спустя 30 лет совершено праздничное жертвоприношение (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На освобожденных от оккупации территориях, входящих в Карабахский экономический район, при организации специального представительства Президента Азербайджанской Республики, Службы восстановления, строительства и управления в Карабахском экономическом районе и Агентства пищевой безопасности (АПБА) в селе Талыш Тертерского района впервые спустя тридцать лет отпраздновали праздник Гурбан.

Как сообщает в среде Trend, мясо принесенных в жертву животных было роздано 20 семьям. Контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных норм при забое жертвенных животных осуществляло АПБА. В шатре, установленном Азербайджанским институтом безопасности пищевых продуктов в связи с праздничными мероприятиями, работают полностью оборудованные мобильные лаборатории биобезопасности, предназначенные для проведения серологических, микроскопических, органолептических, физико-химических и биологических исследований

Жители села Талыш поздравили всех жителей Азербайджана с праздником Гурбан и выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.