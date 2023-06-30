Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)

Общество Материалы 30 июня 2023 21:57 (UTC +04:00)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)

Читайте Trend в

Заур Мустафаев
Заур Мустафаев
Все материалы

ПОЛЬША /Trend/ - Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев (80 кг) провел полуфинальный бой на III Европейских играх, проходящих в Польше.

Как сообщает Trend, наш спортсмен, получивший лицензию на летние Олимпийские игры «Париж-2024», на пути к финалу бросил вызов Габриэлю Веочичу (Хорватия).

М.Аллахвердиев, выбивший из соревнований Кевина Шумана (Германия), Никиту Нийстед (Финляндия) и Амбарцума Акопяна (Армения), на этот раз проиграл. Соперник взял верх со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27), а наш боксер завершил Европейские игры с бронзовой медалью.

Отметим, что сегодня в полуфинальном поединке примет участие еще один наш боксер. Мухаммед Абдуллаев (+92 кг), который встретится с Нельви Рамом Тиафаком (Германия).

Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)
Лента

Лента новостей

Читать все новости