Азербайджанский боксер завоевал на Европейских играх бронзовую медаль (ФОТО)

ПОЛЬША /Trend/ - Азербайджанский боксер Мурад Аллахвердиев (80 кг) провел полуфинальный бой на III Европейских играх, проходящих в Польше.

Как сообщает Trend, наш спортсмен, получивший лицензию на летние Олимпийские игры «Париж-2024», на пути к финалу бросил вызов Габриэлю Веочичу (Хорватия).

М.Аллахвердиев, выбивший из соревнований Кевина Шумана (Германия), Никиту Нийстед (Финляндия) и Амбарцума Акопяна (Армения), на этот раз проиграл. Соперник взял верх со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27), а наш боксер завершил Европейские игры с бронзовой медалью.

Отметим, что сегодня в полуфинальном поединке примет участие еще один наш боксер. Мухаммед Абдуллаев (+92 кг), который встретится с Нельви Рамом Тиафаком (Германия).