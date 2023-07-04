В Азербайджане не признано еще 115 иностранных дипломов

БАКУ /Trend/ - В связи с признанием иностранных дипломов, за июнь 2023 года в Агентство Азербайджана по обеспечению качества в образовании поступило 462 заявки. По 347 из них было принято положительное решение и представлены соответствующие свидетельства, а остальные 115 заявителей получили отказ.

Как сообщили во вторник Trend в агентстве, 112 заявок были отклонены в связи с недостаточным пребыванием заявителя на территории страны обучения для усвоения учебной нагрузки, 2 заявки - ввиду того, что диплом был негосударственного образца, и 1 - из-за неаккредитованного высшего учебного заведения.

При рассмотрении количества обращений по странам отмечается, что из Украины поступило 201 обращение, из Российской Федерации - 152, из Грузии - 69, из Турецкой Республики - 23, из Соединенного Королевства - 3, из других стран - 14.

Что касается наиболее востребованных специальностей, то зарегистрировано 64 обращения по экономике, 59 - менеджменту, 57 - финансам, 19 - бухгалтерскому учету, 17 - управлению бизнесом.

Средний срок рассмотрения документов составил 13 рабочих дней.

Отметим, что проверить признается ли определенный зарубежный диплом о высшем образовании в Азербайджане или нет можно на сайте www.tanınma.az.