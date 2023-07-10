Благодаря сотрудничеству Ватикана с Фондом Гейдара Алиева реставрируются шедевры и произведения искусства - госсекретарь Святого Престола (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество между Ватиканом и Фондом Гейдара Алиева является очень значительным, так как благодаря этому сотрудничеству реставрируются шедевры и произведения искусства Ватикана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам сказал государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, который находится с визитом в Азербайджане.

"Это имеет большое значение, так как Ватикан является сердцем истории и кладезем знаний. У меня большие ожидания от этого сотрудничества," - отметил госсекретарь.

Кардинал подчеркнул успешное сотрудничество между Фондом Гейдара Алиева и Святым Престолом. Он отметил вклад, который внес Фонд по инициативе Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в восстановлении ряда исторических памятников мирового значения в Ватикане.

Далее государственный секретарь отметил, что главной целью визита является содействие в установление мира в регионе.

"Это основная миссия Святого Престола – вносить свой вклад в мир везде, где в этом есть необходимость. Мы выразили Президенту Ильхаму Алиеву нашу готовность и готовность Святого Отца внести любой возможный вклад в установление мира и безопасности, а также в достижение долгосрочного мира между двумя сторонами. Мы считаем, что лучший вклад, который может внести Святой Престол - это, прежде всего, гуманитарный", - сказал Паролин.

Он также отметил работу, которую Азербайджан проводит на своих освобожденных территориях.

"Мы призываем всех избегать разрушений и сотрудничать в восстановлении памятников. Я надеюсь, что это удастся сделать как можно скорее", - добавил кардинал.

По его словам, в своем стремлении содействовать межкультурному диалогу, Азербайджан также обеспечит права и безопасность армянского меньшинства, проживающего в Карабахе.

"Уважение к меньшинствам - это базовые права человека. К этому должен стремиться каждый, так как это основа цивилизации и мира", - подчеркнул кардинал.

Паролин также сообщил, что во время встречи с министром культуры Азербайджана, стороны обозначили ряд приоритетных направлений будущего сотрудничества.

В этой связи, было отмечено также то, что стороны в прошлом году отметили 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Святым Престолом.

"Я думаю, что отношения между нашими странами очень хорошие и одним из доказательств этого является назначение посла Азербайджана в Ватикане. Это значит, что появилось больше поводов и возможностей для коммуникации и сотрудничества. Я считаю, что это очень позитивная тенденция, и уверен, что мы будем продолжать в том же духе, как и всегда работая над продвижением общих ценностей", - добавил кардинал.

По его словам, межкультурный диалог - одна из характерных черт Азербайджана, так как страна сильно привержена тому, чтобы создать комфортную среду для мирного сосуществования разных религий и культур не только внутри страны, но и за ее пределами.

В завершение, государственный секретарь Святого Престола отметил, что надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Азербайджаном.

"Несмотря на разные образы мышления, у нас всегда будут общие ценности, которые нас объединяют", - заключил Паролин.