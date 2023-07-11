В 32 аптеках Азербайджана проведены проверки: в 2 из них выявлены недостатки

БАКУ /Trend/ - Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения Азербайджана представил информацию о результатах проверок, проведенных в аптеках страны в период с 1 по 30 июня 2023 года.

Как сообщили во вторник Trend в центре, плановые и внеплановые проверки были проведены в 32 аптеках (27 аптеках, расположенных в Баку и 5 аптеках в других районах Азербайджана).

Изъято 40 коробок лекарственных средств по 7 наименованиям, выявлены недостатки в 2 аптеках, составлены протоколы по различным статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, что Центр аналитической экспертизы проводит государственную регистрацию, перерегистрацию и внесение изменений в регистрационное досье лекарственных средств, а также осуществляет проверки в аптечных организациях.