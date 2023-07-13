Объявлено количество пассажиров, воспользовавшихся бакинским метро в первом полугодии

БАКУ /Trend/ - Объявлено количество пассажиров, перевезенных ЗАО "Бакинский метрополитен" за январь-июнь текущего года.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомстат Азербайджана, количество пассажиров, воспользовавшихся услугами метро за первое полугодие, выросло на 9,5% (до 108,8 млн человек).

Отметим, что объем пассажироперевозок в Азербайджане в январе-мае 2023 года составил 742,8 миллиона человек.

По данным Госкомстата, 87,1 процента человек были перевезены автомобильным транспортом, 12,4 процента - метро, а остальные - другими видами транспорта.

Кроме того, за указанный период автомобильным транспортом, имеющим наибольший удельный вес в общем объеме перевозок, перевезено 50,5 млн тонн грузов, 647,4 млн пассажиров, что составляет рост на 5% и 19,8% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 95,6% пассажиров воспользовались услугами автобусов, а 4,4% - такси.