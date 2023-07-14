Предметные олимпиады в Азербайджане приобрели новую форму - Эмин Амруллаев

БАКУ /Trend/ - За последние 8-9 лет предметные олимпиады в Азербайджане приобрели новую форму.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом заявил министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев на церемонии награждения победителей республиканских предметных олимпиад.

Он отметил, что целью олимпиад является выявление талантливых учеников и поддержка их развития.

"В олимпиадах принимают участие до 40 тысяч человек, и это очень хороший показатель. Сегодня победа на олимпиаде является альтернативным способом поступления в высшие учебные заведения. Таким образом, победители олимпиад становятся студентами вузов без сдачи экзаменов. И это замечательно", – добавил министр.

Отметим, что целью организации предметных олимпиад является выявление талантливых детей, повышение интереса учащихся к предметам, создания им возможности продемонстрировать свои знания и умения.