В Азербайджане планируется увеличение числа учащихся в учреждениях профобразования

БАКУ /Trend/ - К концу 2026 года планируется довести число студентов профессиональных учебных заведений до 28 тысяч.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал в пятницу врио директора Государственного агентства по профессиональному образованию при Министерстве науки и образования Азербайджанской Республики Джейхун Керемов во время брифинга для медиа.

"Профессиональное обучение могут получить и работающие люди, они могут быть привлечены к краткосрочному повышению квалификации", - отметил он.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане действуют 98 учреждений профессионального образования, а количество центров профессионального образования достигло 14. В Азербайджане 23 тысячи 600 учащихся получают профессиональное образование по 120 специальностям. За последние три года прием в учреждения профессионального образования вырос на 30 процентов, в прошлом году количество учащихся превысило 19 тысяч.

Кроме того, в 2022-2023 учебном году в 8 профессиональных учебных заведениях, действующих в 5 регионах, был проведен прием студентов для получения высшего технического профессионального образования. В настоящее время в республике получают высшее техническое профессиональное образование 1 466 студентов. К 2026 году количество студентов на этой ступени образования планируется довести до 9 200 человек.