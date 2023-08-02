Двое азербайджанских борцов стали чемпионами мира

БАКУ /Trend/ - Двое азербайджанских борцов греко-римского стиля завоевали золотые медали на чемпионате мира U-17, прошедшем в Стамбуле, передает Trend со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

На вершину пьедестала поднялись Туран Дашдамиров в весовой категории до 45 кг и Роман Керимов в весовой категории до 60 кг.

Дашдамиров стал чемпионом мира, победив в финале россиянина Рустама Абациева по качеству очков (4:4). В решающем матче Керимов победил грузина Сабу Сурманидзе.

Азербайджанский борец Микаил Исмаилов, выступавший в весовой категории 92 кг, в матче за бронзу оказался сильнее Алиакбара Ашгаривалади из Ирана – 3:1.

Ранее борец греко-римского стиля Юсиф Ахмедли (65 кг) завершил чемпионат мира с серебряной медалью.