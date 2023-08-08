В Азербайджане начался этап собеседований по приему на работу директоров и заместителей директоров профобразовательных учреждений

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался этап собеседований по приему на работу директоров и заместителей директоров профессиональных образовательных учреждений, входящих в систему министерства науки и образования, на 2023-2024 учебный год.

Об этом сообщили во вторник Trend в Государственном агентстве по профессиональному образованию при министерстве науки и образования Азербайджанской Республики.

Согласно сообщению, из 420 кандидатов, участвовавших в этапе тестирования, 151 человек прошли в первый тур этапа собеседования.

Было отмечено, что 5 кандидатов, набравших наибольшее количество баллов на тестовом экзамене по приему на работу директоров и заместителей директоров, получили право на участие в первом туре собеседований. На этап собеседования допускаются только кандидаты, набравшие более 30 баллов.

Кандидат, набравший балл выше проходного, добавляется в список ожидания этапа собеседования и его кандидатура будет рассматриваться во втором этапе собеседований на вакантное место.

Первый этап собеседований пройдет с 7 августа по 7 сентября, а второй - с 9 октября по 1 декабря.

Отметим, что в рамках данного конкурса было объявлено о вакансиях 19 директоров и 27 заместителей директоров по всему Азербайджану.