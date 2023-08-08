В Азербайджане увеличился спрос на питьевую воду

БАКУ /Trend/ - В связи с сильной жарой, наблюдающейся на территории Азербайджана в последние дни, спрос на питьевую воду вырос. В целях удовлетворения растущего спроса Азербайджанским государственным агентством водных ресурсов и ОАО "Азерсу" принимаются все необходимые меры по обеспечению потребителей устойчивой питьевой водой в городе Баку и на Абшеронском полуострове, а также в регионах страны.

Как сообщили Trend во вторник в "Азерсу", в связи с высокой температурой воздуха увеличился объем воды, подаваемой из источников. Одновременно проводятся работы по накоплению резервов воды и обустройству сетей.

"Учитывая, что по гидрометеорологическим прогнозам, сильная жара сохранится и в ближайшие дни, просим потребителей максимально экономно использовать питьевую воду, не допускать потерь воды", - отмечается в сообщении.