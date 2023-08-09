Сайт министерства финансов Нахчыванской АР перенесен в сеть AzStateNet

БАКУ /Trend/ - Сайт министерства финансов Нахчыванской АР с доменом "nmaliyye.gov.az" перенесен в сеть AzStateNet.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве связи и новых технологий Нахчыванской Автономной Республики.

Согласно информации, с учетом безопасности и удобства пользователей сайт был переработан с использованием современных языков программирования. Специалистами министерства были приняты необходимые технические меры по его оптимизации, адаптации к поисковым системам, обеспечению его безопасности, регистрации в поисковой системе Google и нахождении в первых рядах поисковых систем.

Доменный адрес нового веб-сайта министерства будет соответствующим образом обновлен и снабжен адресами электронной почты, относящимися к домену gov.az.

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Нахчыванской Автономной Республики продолжает соответствующие мероприятия, связанные с регистрацией сайтов государственных органов в зоне gov.az и усилением безопасности.