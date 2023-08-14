Проект "Образовательный автобус" в этот раз начнет свое путешествие с Восточного Зангезура

БАКУ /Trend/ - С 14 по 22 августа пройдет летняя школа "Образовательный автобус – навстречу будущему".

Об этом сообщили в понедельник Trend в министерстве науки и образования Азербайджана. Было отмечено, что цель проекта - прививать учащимся новые навыки, повлиять на формирование у них различных взглядов на жизнь, мировоззрение и просвещать относительно наследия Гейдара Алиева.

"Образовательный автобус" отправится из Баку по маршруту Зангилан (село Агалы)–Лачин–Нефтчала–Гейчай–Газах–Тертер (село Талыш)–Гах–Баку.

В этой летней школе примут участие учащиеся VI-IX классов общеобразовательных школ в указанных регионах со средней и высокой успеваемостью. В рамках проекта они примут участие в тренингах по кодированию, робототехнике, навыкам творческого мышления, элементарным предпринимательским концепциям, коммуникативным и презентационным навыкам, методологии STEAM, а также в интеллектуальных играх. Участникам будут вручены сертификаты и подарки.

Отметим, что с 2016 года в проекте "Образовательный автобус", который ежегодно отправляется с различными концепциями, задействовано более 900 учащихся и студентов из 29 регионов Азербайджана. Проект реализуется в рамках программы "Учи для Азербайджана" при поддержке министерства науки и образования, Общественного объединения "Дебаты в гражданском обществе" и Общественного объединения "Региональное развитие".