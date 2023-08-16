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В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)

Общество Материалы 16 августа 2023 11:06 (UTC +04:00)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - На территории села Гаджиисмаиллы Джалилабадского района обнаружено средневековое кладбище.

Об этом сообщили в среду Trend в Государственной службе по сохранению, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры Азербайджанской Республики.

"Кладбище, относящееся к эпохе Средневековья, взято под контроль сотрудниками Сальянского регионального управления Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия.

На надгробиях разных размеров и форм имеются различные символы и знаки. На некоторых надгробиях есть надписи на арабском языке.

Учитывая историческую значимость данного объекта, будут приняты необходимые меры для включения данной территории в реестр недвижимых памятников истории и культуры", - говорится в сообщении.

В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
В Джалилабаде обнаружено средневековое кладбище (ФОТО)
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