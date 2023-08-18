Назначен новый начальник Службы электронной безопасности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Назначен новый начальник Службы электронной безопасности при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, эта должность была возложена на заместителя начальника данного ведомства, временно исполняющего обязанности начальника - Самира Расулова.

На этом посту он сменил Шахина Алиева, который был назначен советником председателя Агентства инноваций и цифрового развития.

Напомним, что Служба электронной безопасности создана на основании указа Президента Азербайджана от 12 января 2018 года. Данная служба является государственным органом, осуществляющим координацию деятельности субъектов информационной инфраструктуры в сфере кибербезопасности, информирование о существующих и потенциальных электронных угрозах на уровне страны, информирование населения, частных и иных структур в сфере кибербезопасности и обеспечивающим оказание им методической помощи.