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В Армении произошло землетрясение, ощущавшееся и в приграничных районах Азербайджана

Общество Материалы 21 августа 2023 14:32 (UTC +04:00)
В Армении произошло землетрясение, ощущавшееся и в приграничных районах Азербайджана

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - В Армении произошло землетрясение, подземные толчки ощущались и в приграничных районах Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, данную информацию распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Отмечено, что на территории Армении были зафиксированы подземные толчки на глубине 6 км магнитудой 4,1.

Землетрясение, произошедшее в 39 км к юго-западу от станции Товуз, ощущалось до 3 баллов в приграничных с Арменией районах Азербайджана.

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