Верю, что в будущем добьюсь более высоких результатов - Эльвин Ибадов

ЕКАТЕРИНБУРГ /Trend/ - Верю, что в будущем выиграю и золотые медали.

Об этом сказал во вторник Trend Эльвин Ибадов, завоевавший в весовой категории 55 кг бронзовую медаль в ходе соревнований по греко-римской борьбе на международном университетском спортивном фестивале в Екатеринбурге.

Отметив, что азербайджанские спортсмены прилагают все усилия для победы в соревнованиях, он пожелал успехов другим спортсменам, представляющим страну.

Напомним, что международный университетский спортивный фестиваль, который проходит с 19 по 31 августа, посвящен 300-летию города Екатеринбург. Студенты различных университетов из 36 стран соревнуются в нем в 14 видах спорта.

Азербайджан на фестивале представляют 69 спортсменов из 10 учебных заведений - 54 мужчины и 15 женщин. Наши представители соревнуются в 8 видах спорта - бадминтон, настольный теннис, бокс, борьба, тхэквондо, футзал, плавание, самбо.