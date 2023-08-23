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В Азербайджане названа дата прохождения регистрации в учреждения профессионального образования

Общество Материалы 23 августа 2023 11:07 (UTC +04:00)
В Азербайджане названа дата прохождения регистрации в учреждения профессионального образования

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Лица, прошедшие конкурс в рамках I этапа приема студентов в учреждения профессионального образования, должны пройти регистрацию с 23 до 30 августа (до 17:00).

Как сообщает в среду Trend, данную информацию распространило Государственное агентство по профессиональному образованию при министерстве науки и образования Азербайджана.

Было отмечено, что лица, прошедшие конкурс, должны представить нижеуказанные документы в учреждение профессионального образования:

- оригинал аттестата;

- медицинская справка;

- образец заявления, который автоматически извлекается из системы (в личном кабинете);

- копия удостоверения личности;

- 4 фотографии размером 3х4 см;

- военный билет или свидетельство призывника;

- соответствующий подтверждающий документ для лиц, принятых на льготных условиях.

Отметим, что непредоставление документов и непрохождение регистрации на I этапе приема поступивших в учреждение профессионального образования в указанный период будет расцениваться как отказ от обучения по данной специальности.

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