Проводятся ремонтные работы на автодороге в Исмаиллы

БАКУ /Trend/ - В Исмаиллинском районе проводятся ремонтные работы на автомобильной дороге Заргеран от 20 км автодороги республиканского значения Муганлы-Исмаиллы.

Как сообщили в среду Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, длина отремонтированной дороги составляет 2,9 км, а ширина - в среднем 5 метров.

Дорога реконструируется в соответствии с 4-й технической категорией, построено новое дорожное полотно с проведением работ по расширению дороги, уложено новое асфальтобетонное покрытие, в необходимых местах проведены работы по установке новых труб различного диаметра.

На завершающем этапе будут установлены дорожные знаки, проложены горизонтальные линии разметки.