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Житель Карабаха армянского происхождения пытался пересечь границу с доской для игры в нарды с "гербом" так называемой "республики" (ФОТО)

Общество Материалы 28 августа 2023 11:26 (UTC +04:00)
Житель Карабаха армянского происхождения пытался пересечь границу с доской для игры в нарды с "гербом" так называемой "республики" (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Сегодня во время перехода через на ППП "Лачин" в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) у жителя Карабаха армянского происхождения была обнаружена доска для игры в нарды с "гербом" так называемой "республики".

Как сообщает в понедельник Trend, после проверки документов жителя Карабаха армянского происхождения во время перехода через ППП, сотрудники Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы Азербайджана осмотрели его ручную кладь.

Во время осмотра было обнаружено, что на доске для игры в нарды, принадлежащих упомянутому лицу, изображен "герб" так называемой "республики". Доска была конфискована.

Житель Карабаха армянского происхождения пытался пересечь границу с доской для игры в нарды с "гербом" так называемой "республики" (ФОТО)
Житель Карабаха армянского происхождения пытался пересечь границу с доской для игры в нарды с "гербом" так называемой "республики" (ФОТО)
Житель Карабаха армянского происхождения пытался пересечь границу с доской для игры в нарды с "гербом" так называемой "республики" (ФОТО)
Житель Карабаха армянского происхождения пытался пересечь границу с доской для игры в нарды с "гербом" так называемой "республики" (ФОТО)
Житель Карабаха армянского происхождения пытался пересечь границу с доской для игры в нарды с "гербом" так называемой "республики" (ФОТО)
Житель Карабаха армянского происхождения пытался пересечь границу с доской для игры в нарды с "гербом" так называемой "республики" (ФОТО)
Житель Карабаха армянского происхождения пытался пересечь границу с доской для игры в нарды с "гербом" так называемой "республики" (ФОТО)
Житель Карабаха армянского происхождения пытался пересечь границу с доской для игры в нарды с "гербом" так называемой "республики" (ФОТО)
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