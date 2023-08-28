Житель Карабаха армянского происхождения пытался пересечь границу с доской для игры в нарды с "гербом" так называемой "республики" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня во время перехода через на ППП "Лачин" в сопровождении сотрудников Международного комитета Красного Креста (МККК) у жителя Карабаха армянского происхождения была обнаружена доска для игры в нарды с "гербом" так называемой "республики".

Как сообщает в понедельник Trend, после проверки документов жителя Карабаха армянского происхождения во время перехода через ППП, сотрудники Государственного таможенного комитета и Государственной пограничной службы Азербайджана осмотрели его ручную кладь.

Во время осмотра было обнаружено, что на доске для игры в нарды, принадлежащих упомянутому лицу, изображен "герб" так называемой "республики". Доска была конфискована.