В Азербайджане будут определены критерии и показатели измерения в области информационной безопасности

БАКУ /Trend/ - Для мониторинга деятельности информационной безопасности будут определены критерии и индикаторы обнаружения, измерения инцидентов и критических случаев.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в "Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".

Согласно стратегии, министерство цифрового развития и транспорта совместно со Службой государственной безопасности, министерством внутренних дел, министерством обороны, министерством науки и образования, Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики в течение 2023-2024 годов должны обеспечить изучение международного опыта в этой области, возможностей применения опыта, соответствующего местной экосистеме, индикаторов обнаружения и измерения.