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В Азербайджане будут определены критерии и показатели измерения в области информационной безопасности

Общество Материалы 28 августа 2023 17:11 (UTC +04:00)
В Азербайджане будут определены критерии и показатели измерения в области информационной безопасности

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Для мониторинга деятельности информационной безопасности будут определены критерии и индикаторы обнаружения, измерения инцидентов и критических случаев.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в "Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".

Согласно стратегии, министерство цифрового развития и транспорта совместно со Службой государственной безопасности, министерством внутренних дел, министерством обороны, министерством науки и образования, Государственным агентством по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики в течение 2023-2024 годов должны обеспечить изучение международного опыта в этой области, возможностей применения опыта, соответствующего местной экосистеме, индикаторов обнаружения и измерения.

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