В Азербайджане будет разработан план управления критической информационной инфраструктурой в чрезвычайных ситуациях

БАКУ /Trend/ - Будет разработан план создания организационных основ, оценки рисков и управления для обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры, управления критической информационной инфраструктурой в чрезвычайных ситуациях, в условиях войны.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом говорится в "Стратегии Азербайджанской Республики по информационной безопасности и кибербезопасности на 2023-2027 годы".

Согласно Стратегии, Служба государственной безопасности совместно с Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана должны обеспечить в течение 2024-2025 годов сбор в реестре информации о рисках, проведение их оценки, разработку плана управления рисками.