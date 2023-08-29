БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов примет участие в международном турнире "Tata Steel Chess" в Калькутте.

Как сообщает во вторник Trend, 10 шахматистов будут соревноваться в рапиде и блице на турнире, который начнется 31 августа.

Соперниками Раджабова станут Александр Грищук (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Сантош Видит, Пентала Харикришна, Рамешбабу Прагнанандха, Арджун Эригайси, Доммараку Гукеш (Индия) и Винсент Каймер (Германия).

Отметим, что международный турнир "Tata Steel Chess" завершится 9 сентября.