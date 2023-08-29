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В Шеки в результате ливней затопило два села (ВИДЕО)

Общество Материалы 29 августа 2023 21:10 (UTC +04:00)
В Шеки в результате ливней затопило два села (ВИДЕО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Шеки в результате ливней затопило два села.

Как сообщает во вторник Trend, начиная со второй половины дня, в северо-западном регионе Азербайджана изменились погодные условия, в Огузском, Шекинском, Гахском, Загатальском и Балакенском районах шли дожди.

Ближе к вечеру на территории вблизи сел Шеки и Джаирли Шекинского района прошли ливни, в результате чего поднялся уровень воды в реке Эрджан. Затоплены внутренние дороги в селах, приусадебные участки многих сельских жителей и первые этажи домов. На территорию командированы представители соответствующих структур, выясняются масштабы нанесенного ущерба.

Отметим, что в настоящее время в регионе преобладает нестабильная погода.

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