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ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

Общество Материалы 1 сентября 2023 12:11 (UTC +04:00)
ВС Армении подвергли артиллерийскому обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении с огневых позиций в Зодском направлении Басаркечярского района подвергли артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском направлении, передает в пятницу Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Отметим, что ранее, в результате обстрела подразделениями вооруженных сил Армении с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района был ранен военнослужащий азербайджанской армии Тагиев Мухаммед Рамиз оглу.

Кроме того, утром 1 сентября подразделения вооруженных сил Армении, дислоцированные в Зодском направлении Басаркечярского района, применили ударный БПЛА по позициям азербайджанской армии, расположенным на территории Кяльбаджарского района. В результате были ранены еще двое военнослужащих Азербайджана.

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