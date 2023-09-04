Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Спортивный арбитражный суд отложил решение по иску ФК "Карабах" против УЕФА

Общество Материалы 4 сентября 2023 15:36 (UTC +04:00)
Спортивный арбитражный суд отложил решение по иску ФК "Карабах" против УЕФА

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Спортивный арбитражный суд (CAS) отложил решение по иску агдамского футбольного клуба "Карабах" против УЕФА.

Об этом в понедельник Trend сообщили в клубе.

Было отмечено, что CAS, хотя и должен был рассмотреть жалобу представителя Азербайджана 29 августа, отложил дачу официального ответа на неопределенный срок.

Отметим, что УЕФА оштрафовал клуб на сумму 100 тысяч евро за публикацию в социальной сети тогдашнего главы пресс-службы "Карабаха" Нурлана Ибрагимова во время 44-дневной Отечественной войны, а самого Ибрагимова пожизненно отстранил от футбола.

Хотя агдамский клуб подал апелляцию, решение в отношении Ибрагимова осталось в силе. Свой протест в связи со штрафом клуб направил в Спортивный арбитражный суд.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости