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В 2026/2027 учебном году в Азербайджане планируется прием 75 тысяч студентов - Эмин Амруллаев

Общество Материалы 6 сентября 2023 16:46 (UTC +04:00)
В 2026/2027 учебном году в Азербайджане планируется прием 75 тысяч студентов - Эмин Амруллаев

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/- В 2026/2027 учебном году в Азербайджане планируется принять 75 тысяч студентов.

Как передает в среду Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ, посвященного новому учебному году.

Министр подчеркнул, что за последние 10 лет прием студентов в вузы страны вырос более чем на 40 процентов.

"Число поступивших по государственному заказу увеличилось в 2 раза", - добавил министр.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.

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