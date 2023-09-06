В 2026/2027 учебном году в Азербайджане планируется прием 75 тысяч студентов - Эмин Амруллаев

БАКУ/Trend/- В 2026/2027 учебном году в Азербайджане планируется принять 75 тысяч студентов.

Как передает в среду Trend, об этом заявил министр науки и образования Эмин Амруллаев во время брифинга для СМИ, посвященного новому учебному году.

Министр подчеркнул, что за последние 10 лет прием студентов в вузы страны вырос более чем на 40 процентов.

"Число поступивших по государственному заказу увеличилось в 2 раза", - добавил министр.

Отметим, что министерство науки и образования проводит брифинг для СМИ. На брифинге выступает министр науки и образования Эмин Амруллаев.