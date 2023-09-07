В Азербайджане внесены изменения в результаты экзамена по поступлению на госслужбу

БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в результаты экзамена по поступлению на государственную службу.

Об этом Trend сообщили в четверг в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) Азербайджана.

Согласно информации, были изучены заявления участников тестового экзамена с просьбой дополнительной проверки по варианту «B» результатов экзамена, который был проведен 13 августа. В связи с возникновением в ходе изучения вопроса разногласий по поводу оформления тестового задания открытого типа по законодательной программе (для группы должностей BA), на основании окончательного заключения экспертов, было сочтено целесообразным принять в качестве верного еще один предложенный вариант ответа. Таким образом, ответ "1, 2, 4" на вопрос 55 в варианте «А» и 49 в варианте «B» (для группы должностей BA) будет считаться верным.

Отметим, что с соответствующим изменением кандидаты могут ознакомиться на страницах сайта ГЭЦ о результатах экзаменов.