Теймур Раджабов стал вторым в рапиде на турнире в Индии

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист Теймур Раджабов занял второе место на турнире Tata Steel Chess в Калькутте (Индия) с участием десяти гроссмейстеров.

Как сообщает в четверг Trend, после девяти партий 36-летний гроссмейстер набрал 5,5 очка и стал вторым в рапиде. Первое место занял Максим Вашье-Лаграв (Франция), набравший 7 очков.

Отметим, что завтра участники турнира сыграют в блиц.

В турнире также ведут борьбу Александр Грищук (Россия), Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан), Сантош Видит, Пентала Харикришна, Рамешбабу Прагнанандтха, Арджун Эригайси, Доммараджу Гукеш (Индия) и Винсент Каймер (Германия).