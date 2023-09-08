Эксперт о влиянии на цены запрета на ввоз в Азербайджан пиратских и контрафактных товаров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В последние дни в социальных сетях появилась информация о запрете на ввоз на территорию Азербайджана пиратских и контрафактных товаров.

В связи с этим Trend направил запрос в Государственный таможенный комитет.

В ответ на запрос в комитете сообщили, что в соответствии со статьей 10 закона Азербайджанской Республики "О гарантиях прав интеллектуальной собственности и борьбе с пиратством" в отношении товаров, ввозимых на таможенную территорию, в целях защиты прав потребителей и здоровья населения, интеллектуальной собственности, а также предотвращения импорта (экспорта) пиратской или контрафактной продукции таможенными органами осуществляются мероприятия, предусмотренные Таможенным кодексом и иными законодательными актами.

"В соответствии со статьей 287.1 Таможенного кодекса при обнаружении признаков пиратства или контрафакта товаров, содержащих объекты прав интеллектуальной собственности, таможенные органы вправе приостановить допуск этих товаров", - отмечается в запросе.

В комитете отметили, что незаконное использование товаров, являющихся объектами прав интеллектуальной собственности, в соответствии с Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджанской Республики создает административную и уголовную ответственность.

Отвечая на вопросы Trend относительно того, может ли запрет на ввоз пиратских товаров на территорию страны привести к росту цен, экономист-эксперт Эльдяниз Амиров сказал, что в целом, нарушение прав интеллектуальной собственности, создание копии продукции одного бренда и предоставление ее покупателям нарушает не только права авторов, но и потребителей, которых таким образом обманывают.

"Естественно, это недопустимо. Но, к сожалению, во всем мире это одна из главных проблем. Даже среди ведущих ученых мира продукты, принадлежащие интеллектуальной собственности одних лиц, присваиваются и представляются под именами других. Пиратство - это человеческая проблема, и никто не может ее предотвратить.

Проще говоря, борьба с пиратством в некоторой степени замедляет этот процесс. Но приведет ли это к росту цен? На этот вопрос нельзя дать точный ответ. К примеру, цены на оригинальные версии продуктов, пиратские версии которых будут полностью ликвидированы, вырастут. А вот цены на продукты, полного копирования которых избежать не удасться, останутся прежними или вырастут несущественно", - отметил эксперт.