В Азербайджане эти действия будут считаться монополией

БАКУ/Trend/- В Азербайджане выявлены случаи существенного ограничения конкуренции.

Как сообщает в понедельник Trend, в связи с этим в Милли Меджлис (парламент) поступил проект Кодекса конкуренции.

В данном Кодексе под существенным ограничением конкуренции подразумеваются:

- действия (бездействия), приводящие к сокращению числа субъектов соответствующего рынка на 10 и более процентов в любой период времени в течение 12 (двенадцати) месяцев подряд;

- действия (бездействия), которые приводят к уменьшению на 50 и более процентов совокупной доли рынка хозяйствующих субъектов, не занимающих доминирующего положения, в любой период времени в течение 12 (двенадцати) месяцев;

- воспрепятствование выходу других хозяйствующих субъектов на соответствующий рынок;

- действия, приводящие к тому, что 90 процентов хозяйствующих субъектов на соответствующем рынке остаются неизменными в течение более 6 (шести) месяцев.