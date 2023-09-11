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В Азербайджане состоится экзамен по приему на дипломатическую службу в МИД

Общество Материалы 11 сентября 2023 16:53 (UTC +04:00)
В Азербайджане состоится экзамен по приему на дипломатическую службу в МИД

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ/Trend/- 17 сентября 2023 года Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) Азербайджанской Республики будет проведен тестовый экзамен для кандидатов, желающих поступить на дипломатическую службу в министерство иностранных дел Азербайджана.

Как сообщили в понедельник Trend в ГЭЦ, кандидаты могут распечатать "Карту допуска к экзамену" по этой ссылке www.e-gov.az/az/services/read/2516/0?tqdk_xdm=117.

Кандидатам также вручается "памятка" (eservices.dim.gov.az/BRXV/YaddasKitab/yaddas_kitab_x1.pdf) участников экзамена.

Придя на экзамен, кандидаты должны иметь при себе оригинал документа, удостоверяющего личность и "Карту допуска к экзамену".

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