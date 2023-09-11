В районах Азербайджана прошли ливни

БАКУ/Trend/- По данным Национальной службы гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики на 11 сентября (15:30) в Шахбузе, Нафталане, Тертере, Мингячевире, Имишли, Евлахе, Гейчае, Бейлагане, Сабирабаде, Джафархане, Гаджигабуле, Лянкяране, Астаре, Нефтчале и Билясуваре прошли проливные дожди.

Об этом в понедельник Trend сообщили в ведомстве.

Было отмечено, что в настоящее время температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 21 градус тепла, в Нахчыванской Автономной Республике - 24 градуса тепла, в Центрально-Аранском экономическом районе - 22 градуса тепла, в горных районах - 14 градусов тепла.