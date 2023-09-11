Шахин Сеидзаде участвует в 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Председатель правления Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Шахин Сеидзаде принимает участие в расширенной 45-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщает в понедельник Trend, сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО проходит с 10 по 25 сентября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

На сессии обсуждаются вопросы эффективной реализации Конвенции ЮНЕСКО об охране культурного и природного наследия от 1972 года, охраны памятников наследия и другие актуальные вопросы.

В рамках визита Шахин Сеидзаде провел рабочую встречу с генеральным директором Международного центра по изучению вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей (ICCROM) Веббером Ндоро.