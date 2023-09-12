Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

БАКУ/Trend/- Согласно данным на 9:00 12 сентября, погодные условия в Азербайджане были нестабильными, местами были молнии, периодически шли проливные дожди.

Об этом во вторник Trend сообщили в Национальной гидрометеорологической службе министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Количество выпавших осадков составило в Астаре 56 мм, Лянкяране 43 мм, Бейлагане 24 мм, Сабирабаде, Билясуваре 20 мм, Имишли, Джафархане 19 мм, Тертере 17 мм, Зярдабе, Агдаме, Шеки 14 мм, Габале, Лерике 10 мм, Огузе, Гобустане, Кюрдамире 9 мм, Мингячевире, Алтыагадж, Шахдаге 8 мм, Ярдымлы, Халтане, Грызе, Исмайыллы, Гахе (Сарыбаше), Нафталане, Нефтчале, Гёйчае, Евлахе, Ордубаде, Сядяряке, Ширване, Дашкесане, Нахчыване, Гёйгёле, Губе, Джейранчоле, Товузе, Барде, Балакене, Шахбузе, Гядабеке, Гяндже, Гусаре до 7 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове до 7 мм.

11 сентября около 16:50 на реке Тангерудчай, проходящей по территории Астаринского района, а 12 сентября около 8:00 на реке Талачай, протекающей по территории Загатальского района, и на реке Эйричай, протекающей через территорию Огузского района – сошли сели.

В Гяндже, Дашкасане, Нафталане, Шеки, Балакане и Гахе наблюдался туман.

Нестабильные погодные условия в стране сохранятся до 14 сентября. Будет дуть умеренный восточный ветер.