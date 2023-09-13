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Подготовлен концептуальный проект губадлинского села Махрузлу (ФОТО)

Общество Материалы 13 сентября 2023 16:52 (UTC +04:00)
Подготовлен концептуальный проект губадлинского села Махрузлу (ФОТО)

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - В соответствии с "I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" подготовлен концептуальный проект села Махрузлу Губадлинского района, которое будет отстроено заново.

Об этом Trend сообщили в среду в Службе восстановления, строительства и управления № 1 в Восточном Зангезуре.

Отметим, что село расположено в 19 километрах от Губадлинского райцентра. Общая проектируемая площадь села составляет 197 га. В будущем в этом селе планируется проживание 690 семей, то есть более 2700 жителей. Проектом охвачены также села Алагуршаг и Муганлы, входящие в административно-территориальный округ села Махрузлу. На первом этапе здесь планируется построить 145 домов и заселить 649 человек. В селе также будут построены школа, детский сад, административное здание, клуб-общественный центр, многофункциональное здание, рыночный комплекс, чайхана, спортивный оздоровительный центр, ремесленная мастерская, медицинский пункт, зал для мероприятий.

Подготовлен концептуальный проект губадлинского села Махрузлу (ФОТО)
Подготовлен концептуальный проект губадлинского села Махрузлу (ФОТО)
Подготовлен концептуальный проект губадлинского села Махрузлу (ФОТО)
Подготовлен концептуальный проект губадлинского села Махрузлу (ФОТО)
Подготовлен концептуальный проект губадлинского села Махрузлу (ФОТО)
Подготовлен концептуальный проект губадлинского села Махрузлу (ФОТО)
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