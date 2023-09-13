Подготовлен концептуальный проект губадлинского села Махрузлу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с "I Государственной программой "Большого возвращения" на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики" подготовлен концептуальный проект села Махрузлу Губадлинского района, которое будет отстроено заново.

Об этом Trend сообщили в среду в Службе восстановления, строительства и управления № 1 в Восточном Зангезуре.

Отметим, что село расположено в 19 километрах от Губадлинского райцентра. Общая проектируемая площадь села составляет 197 га. В будущем в этом селе планируется проживание 690 семей, то есть более 2700 жителей. Проектом охвачены также села Алагуршаг и Муганлы, входящие в административно-территориальный округ села Махрузлу. На первом этапе здесь планируется построить 145 домов и заселить 649 человек. В селе также будут построены школа, детский сад, административное здание, клуб-общественный центр, многофункциональное здание, рыночный комплекс, чайхана, спортивный оздоровительный центр, ремесленная мастерская, медицинский пункт, зал для мероприятий.