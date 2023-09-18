Подписан Меморандум между Бакинской высшей школой нефти и ACCA (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между Бакинской высшей школой нефти SOCAR (БВШН) и ACCA (Ассоциацией дипломированных сертифицированных бухгалтеров) был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Документ подписали ректор БВШН Эльмар Гасымов и представитель Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA) Турции, Азербайджана и Грузии Филиз Демироз.

В рамках Меморандума о взаимопонимании ACCA будет сотрудничать с Бакинской высшей школой нефти по нескольким направлениям. Документ предусматривает использование ресурсов профессионального развития и обучения ACCA, разработку совместных стратегий и маркетинговых кампаний для продвижения глобального сотрудничества, проведение совместной информационно-просветительской работы в сфере проведения тренингов по повышению квалификации, ACCA-X, и т.д., в том числе в сфере проведения обучения в рамках магистерских программ, разработку совместных партнерских программ, нацеленных на оказание помощи студентам в учебе, развитии и построении успешной карьеры в области бухгалтерского учета и финансов, реализацию инициатив, направленных на повышение квалификации студентов в целях расширения возможностей их трудоустройства.

Следует отметить, что ACCA — это глобальная ассоциация профессиональных бухгалтеров. ACCA — это квалификация, которая является предпочтительным выбором для деловых людей, желающих построить карьеру в сфере бухгалтерского учета, финансов и управления.