Первый день Международного турнира по художественной гимнастике "Grace of Nature" - соревновательный дух и заветные медали (ФОТО)

НАХЧЫВАН /Trend/ - Первый день Международного турнира по художественной гимнастике "Grace of Nature", посвященного 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, прошел интересно и ярко для всех участников соревнований, сообщает в четверг Trend.

В ходе первого соревновательного дня свои навыки выполнять различные гимнастические элементы, работать с гимнастическими предметами и без них продемонстрировали юные гимнастки. Те, кто смог выполнить свою программу лучше остальных, были награждены заветными медалями и дипломами.

Несмотря на большую конкуренцию и соревновательный дух, на турнире "Grace of Nature" царила дружеская атмосфера. Юные грации получили огромное удовольствие от участия, приобретя интересный соревновательный опыт.

Отметим, что в Международном турнире по художественной гимнастике "Grace of Nature", организованном в Нахчыване, участвуют около 250 гимнасток в возрастных категориях "младшие" (2016-2017 годов рождения), "малыши" (2013-2015 г.р.), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.) и "юниорки" (2008-2010 г.р.), представляющие команды Азербайджана и Казахстана.

В соревновании участвуют гимнастки из 20 клубов столицы и регионов Азербайджана (Нахчыван, Гянджа, Агдаш, Мингячевир, Огуз, Гах, Шамкир и Загатала).

В ходе двухдневных соревнований определятся победители и призеры в многоборье и по отдельным предметам среди гимнасток, выступающих в индивидуальной программе, а также по отдельным предметам среди команд в групповых упражнениях.

Соревнования проходят в Нахчыванском Олимпийском спортивном комплексе.

Фото: Заур Мустафаев.