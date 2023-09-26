Тюркские государства обладают большой экономической мощью - глава минсельхоза Азербайджана

БАКУ/Trend/ - Тюркские государства обладают большой экономической мощью в глобальном масштабе. Сельское хозяйство является одним из основных источников этой экономической мощи и одной из сфер деятельности с древней историей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Мамедов на II Форуме агробизнеса тюркских государств в Баку.

"Природные ресурсы, биоразнообразие, географическое положение и климат, которыми мы располагаем, еще больше укрепляют наш аграрный потенциал. Форум агробизнеса тюркских государств, на котором сегодня собрались бизнесмены и официальные лица тюркского мира, нацелен на дальнейшее укрепление аграрно-торговых связей между нашими странами. Торговля - это не только обмен товаров на какую-либо ценность. Торговля также означает обмен культурами, национальными традициями, передовым опытом и технологиями. Мы ожидаем от вас - бизнесменов, что, налаживая сотрудничество на основе этих принципов, вы еще больше повысите экономическую мощь тюркского сообщества, внесете свой вклад в продовольственную безопасность", - сказал он.

Кроме того, министр сообщил, что Совет сотрудничества тюркоязычных государств, основанный в Нахчыване в 2009 году, в соответствии со своими целями и задачами стал Организацией тюркских государств, которая является одной из самых престижных международных организаций в мире.

M.Мамедов также дал краткую информацию о последних реформах в аграрной сфере Азербайджана и дальнейших целях.

"Производство большего с меньшими ресурсами, создание адаптированного к климату зеленого и цифрового сельского хозяйства, а также диверсификация нашей экспортной продукции и географии являются одними из наших основных принципов устойчивого развития аграрного сектора. Сельское хозяйство в нашей стране освобождено от всех налогов, кроме земельного. Для развития сельского хозяйства существуют мощные механизмы государственной поддержки в виде субсидий, кредитов и льгот. Все иностранные субъекты бизнеса могут на равных пользоваться этими возможностями", - добавил М.Мамедов.

Министр сельского хозяйства также отметил, что в 2020 году, благодаря воле Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева и стойкости храброй азербайджанской армии, Азербайджан освободил свои земли, находившиеся под оккупацией в течение 30 лет.

"Эта победа всего тюркского мира. Она восстановила этнополитическую географию тюркского единства. Во время оккупации эти земли были приведены в негодность. Мечети, медресе, другие памятники истории и культуры и дома были разрушены, территория заминирована. В настоящее время на этих территориях ведутся масштабные восстановительно-строительные работы, расчищаются миные зоны, прокладываются новые дороги, закладываются "умные города и села".

Освобожденные от оккупации территории, объявленные Президентом Ильхамом Алиевым "зоной зеленой энергии", обладают большим аграрным потенциалом (128 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий)", - заключил министр.

М.Мамедов также призвал бизнесменов из тюркского союза ознакомиться с инвестиционными возможностями в Карабахе и Восточном Зангезуре.