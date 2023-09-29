Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Названо число людей, которые переселятся на освобожденные от оккупации земли Азербайджана до конца года

Общество Материалы 29 сентября 2023 16:41 (UTC +04:00)
Названо число людей, которые переселятся на освобожденные от оккупации земли Азербайджана до конца года

Читайте Trend в

Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - До конца этого года планируется переселить еще около 7 тысяч человек на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал журналистам председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Зангилане на тему «Устойчивые города как ведущая сила экономического развития и борьбы с неравенством» в рамках мероприятий "Недели градостроительства 2023", организованных совместно с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat).

Он отметил, что переселение состоится в Лачинский и Физулинский районы.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости