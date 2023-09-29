IV Фестиваль джуури прошел в шести городах пяти стран (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 28 сентября состоялся IV Международный фестиваль языка джуури, организованный Международным благотворительным фондом СТМЭГИ. С каждым годом география Фестиваля расширяется, охватывая все новые города и страны, в работу включается все больше людей разных возрастов. В этом году в фестивале приняли участие шесть городов: Дербент и Москва (Россия), Берлин (Германия), Нью-Йорк (США), Ор-Акива (Израиль). В каждой студии собрались и выступали языковые активисты джуури, общественные деятели, музыканты и литераторы, горско-еврейская интеллигенция. На «исчезающем» языке говорит все больше людей: его изучают в кружках как дети, так и взрослые. Фестиваль джуури транслировался в прямом эфире через платформу YouTube.

Открыл фестиваль руководитель медиа-группы и помощник Президента фонда СТМЭГИ Давид Мордехаев. Он рассказал о сложившейся уже традиции отмечать в сентябре Международный день языка джуури проведением фестивалей-марафонов.

Участники фестиваля внимательно выслушали речь Президента фонда СТМЭГИ Германа Захарьяева, который подчеркнул значение проводимой под его руководством долгосрочной программы сохранения, изучения и популяризации языка. Он рассказал о планах по расширению и устойчивому развитию этой программы и выразил уверенность, что поставленная им цель — сохранить язык джуури — будет достигнута.

Первым эстафету принял древний Дербент. Здесь фестиваль стартовал в 17 часов по московскому времени, проходил он в Горско-Еврейском театре. Театр не только предоставил свою площадку для проведения мероприятия, но и принял активное участие в его организации.

Христина Абдуллаева исполнила две песни на джуури: «Журавли» («Дурнагьо») и «Нежность» («Назушменди»). Песня «Журавли» широко известна, на джуури ее недавно перевел поэт и худрук театра Дмитрий Рахмилов к 100-летию Расула Гамзатова.

В фестивале приняли участие учащиеся школ города. Второклассница из 8-й школы Арнелла Урилова рассказала считалку Бориса Ханукаева «Чигьо». Душевно прозвучало стихотворение о маме «Дедей» на слова А. Авдалимова в исполнении Иосифа Нагдимунова, учащегося СОШ №11. От фонда СТМЭГИ и центра «Шолуми» самым маленьким участникам вручили книги: словарь Э. Изгияевой и перевод стихотворения Маршака «Вот какой рассеянный».

Виктория Пейсахова исполнила песню «Бебегьойму» («Наши отцы»), написанную Хацероном Алхасовым и Мордехаем Раханаевым.

От лица горско-еврейской общины Дербента выступил Михаил Шамаилов, который тепло поприветствовал всех участников фестиваля и поблагодарил всех организаторов.

Актеры театра Наргиля Агаларова, Христина Абдуллаева, Веолетта Мардахаева, Аскер Мамедов сыграли отрывок из спектакля «ДухдергIэмле» («Двоюродная сестра») по пьесе С.Изгияева и сценку по рассказу Х.Авшалумова «Чуьтам Шими гIэруьсе дэгIно зериге» («Как Шими невестку хотел проучить»).

Каир Балакшиев, не принадлежащий к горско-еврейскому этносу, увлекся творчеством горско-еврейских музыкантов. Аккомпанируя себе на сазе, Каир, молодой ашуг, исполнил песню «Духдер» из репертуара Йосефа Бен-Йохая на слова Рашбиля Шамаева и популярный хит «Джуургьо Кавкази», написанный Шамаем Авдалимовым.

На вечере говорилось о большом вкладе семьи Авдалимовых в культуру горских евреев. Ведь в этой семье все талантливы и музыкальны. Было очень отрадно, что представитель этой семьи, Лаура Изгияева-Авдалимова, приняла участие в фестивале. В ее исполнении прозвучали две песни на джуури о родном Дербенте: «Дербент» и «Ночной Дербент». Обе песни прозвучали на языке джуури. Слова песни «Дербент» Лаура написала сама, музыку сочинил ее деверь Лазарь Изгияев. Песня «Ночной Дербент» широко известна на русском языке в исполнении Шалума Пинхасова. Ирине Михайловой пришла идея перевести ее на джуури. В этом помогла Роза Мардехаева-Данилова, которая поэтично перевела слова Лазаря Амирова. Возникла еще одна красивая мелодичная песня, музыку к которой написал талантливый дербентец Роман Хизгилов.

Главный редактор двуязычной газеты «Ватан» Виктор Михайлов поблагодарил всех организаторов и участников, отметив огромную важность таких мероприятий для развития культурной жизни горско-еврейского народа. Джамиля Турабова, сотрудник театра, также отметила необходимость таких встреч.

Выступил и Борис Юдаев, возглавляющий коллектив театра. Он выразил надежду, что театр будет развиваться и дальше. Вела вечер Ирина Михайлова, которая много лет изучает историю горско-еврейского театра, фольклор на джуури. Она вкратце рассказала о выдающихся актерах: Захарье Авшалумове, Ахсо Шалумовой, Абраме Авдалимове, Бикель Мататовой. А также представила календарь, изданный Фондом СТМЭГИ и посвященный театральному искусству горских евреев.

В Москве фестиваль проходил в актовом зале общинного центра ОГЕ. Ведущая - Людмила Теймурова-Юсуфова открыла программу словами приветствия на языке джуури и коротко рассказала о проводимых в ОГЕ ежемесячных литературных чтениях на джуури, творческих вечерах, встречах с интересными людьми, историко-этнографических чтениях и о конкурсе юных чтецов на джуури, который проводится ежегодно в день родного языка 21 февраля.

Прочитав стихи собственного сочинения, ведущая предоставила слово ветерану педагогического труда Азербайджана, лауреату премии фонда СТМЭГИ имени С.И. Вайнштейна, автору джуури-русского словаря, председателю совета старейшин общины Мардахаю Нафталиеву. Мардахай Нафталиевич на джуури рассказал о важности сохранения родного языка, поблагодарил Г.Р. Захарьяева за всё, что он делает для сохранения языка джуури, за все его многочисленные добрые дела и прочитал выдержки из своей будущей книги о поговорках и пословицах на джуури « Почему мы так говорим?».

Лауреат премии имени Вайнштейна, поэт, композитор и вокалист Йосеф Бен-Йохай исполнил две популярные песни на джуури.

Намик Худодатов, руководитель общинного центра «Бейт-Сфаради Белая Дача», поведал о проделанной ими работе по сохранению и популяризации языка джуури.

Со сцены уверенно и артистично прочитал стихотворение на джуури Лева Урилов, изучающий родной язык в кружке при общине «Бейт-Сфаради Белая Дача» под руководством Изольды Биньяминовой.

С большим интересом аудитория выслушала опытных педагогов джуури. Координатор детских программ, преподаватель иврита в ОГЕ, Полина Юнаева, рассказала о проводимой в ОГЕ работе по сохранению языка джуури, о руководимом ею детском клубе «Симха», о летних и зимних языковых лагерях, о детских театральных постановках на родном языке, об огромной работе, проделанной исполнительным директором фонда СТМЭГИ Данилом Ильичом Даниловым и прочитала стихотворение Батсион Абрамовой «Гyбэ».

Гостей и участников фестиваля порадовал и тронул до глубины души своими песнями популярный исполнитель Захар Рафаилов.

Педагог Ирина Зарбаилова из общины « Бейт-Сфаради Реутов» рассказала об обучении двух групп детей родному языку и прочитала стихотворение на джуури.

Алла Исакова, популярная исполнительница эстрадной песни, лауреат Второго Всемирного молодежного конкурса песни на джуури «Астарай Джууро», исполнила песню на слова Романа Амирамова.

Педагог из ОГЕ Нина Азаряева рассказала о трёх группах детей, изучающих родной язык, об участии детей в конкурсе юных чтецов, в литературных чтениях и творческих вечерах, а также прочитала собственный перевод на джуури сказки «Репка».

Елена Мардахаева, педагог английского языка из ОГЕ, рассказала о важности знания родного языка и прочитала стихотворение Батсион Абрамовой «Серкуш».

Затем внимание гостей и участников фестиваля было перенесено в израильский город Ор-Акива. Роза Мардахаева-Данилова исполнила стихотворение собственного сочинения «Зугьун Дедеи». Марьяна Яшаева рассказала о достижениях в изучении языка джуури в Израиле. Затем выступили Майя Мататова, Роза Мардахаева-Данилова, Роберт Абрамов, Шауль Симан-Тов, Эльмира Шалумова, Хума Абрамова, Белла Ягудаева, Рахель Рабина, Бенцион Шамаилов, Люба Шамаилова. Оперный певец Станислав Давидов исполнил песню Мэгlни «Эжеи туь ер ме, эжеи?», а ансамбль «Севги» — несколько композиций. Фрида Юсуфова выступила с речью и прочла стихи. Известный эстрадный певец Ефрем Амирамов исполнил песню «Дедеймя». Собственные стихи прочла Сара Рахмани-Лазар.

Далее внимание зрителей перенеслось на гостеприимный Южный Кавказ. «С апреля этого года мы начали реализацию уроков джуури в Баку, — отметил в своем выступлении глава представительства Фонда СТМЭГИ в Азербайджане Шауль Давыдов. — Это важный шаг в сохранении нашей культуры и традиций. Посещающие эти уроки могут погрузиться в богатство нашего языка, узнать о его истории. Это дает нам возможность передать нашу культуру и язык молодым поколениям».

По его словам, в детском саду при школе №46 еврейские дети приступили к изучению джуури, получили необходимые учебные пособия, в том числе буквари.

«Это означает, что с самого раннего возраста наши дети будут знакомы с нашим языком и смогут беречь его для будущих поколений. Однако сохранение языка — это долгосрочная миссия, и нам нужна поддержка. И в этот момент на помощь приходит Фонд СТМЭГИ. Фонд выделяет все возможные ресурсы для сохранения нашего языка. Среди многих инициатив фонда СТМЭГИ есть и книгоиздание на родном языке, что позволяет нам сохранить и расширить наше культурное наследие. Кроме того, мы с радостью объявляем о планах на лето 2024 года. При поддержке Фонда СТМЭГИ планируется организация лагеря академии джуури. Это будет отличной возможностью для молодых людей погрузиться в мир нашего языка и культуры, а также укрепить связи с нашей общностью. Поддержка Азербайджанского фонда молодежи и получение грантов от Министерства спорта и молодежи свидетельствуют о том, что нашему делу уделяется большое внимание на государственном уровне. Эти усилия помогут распространить знание о наших курсах джуури и способствовать их более широкому распространению. Международное сотрудничество и поддержка важны для сохранения нашего культурного наследия. Они помогут нам достичь большей видимости и привлечь больше заинтересованных лиц и организаций в наше дело», — отметил Шауль Давыдов. Также выступили председатель горско-еврейской общины Милих Евдаев, директор еврейской школы раввин Замир Исаев и другие.

Затем праздник языка переместился в Западное полушарие. В Нью-Йорке Фестиваль вела Люба Юсуфова, рассказавшая о проблемах передачи языка младшему поколению в условиях Америки. На ту же тему высказались большинство выступающих: раввин синагоги «Бейт-Джууро» в Бруклине Эфраим Ильягуев, Ольга Рафаилова, Полина Илизарова, Рена Авшалумова, Марал Елизарова, Самир Абрамов, Йехиель Мардахаев, Элеонора Агабабаева. Небольшую вокальную программу представил певец Акива Якубов.

В ходе Фестиваля участники из разных городов и стран смогли высказать свои предложения по сохранению и развитию горско-еврейского языка, познакомиться с мнениями коллег, насладиться классическими и новыми произведениями горско-еврейской литературы и вокального творчества. Итоги Фестиваля послужат основой для повышения эффективности преподавания, изучения и сохранения джуури на ближайшую перспективу.