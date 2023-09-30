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В Зангилане появятся дома типа “таунхаус” (ФОТО)

Общество Материалы 30 сентября 2023 18:04 (UTC +04:00)
В Зангилане появятся дома типа “таунхаус” (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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ДЖЕБРАИЛ /Trend/ - В соответствии с генеральным планом города Зангилан в целях обеспечения высокого уровня жизни населения планируется строительство жилых кварталов, отвечающих современным требованиям.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, проекты первого жилого комплекса из 110 квартир, заложенного ранее в городе, готовы и в ближайшее время начнутся строительные работы.

В соответствии с программой "Большое возвращение" в рамках строительства очередных жилых кварталов предусмотрено строительство новых жилых комплексов на 410 квартир.

Второй жилой комплекс будет расположен в малонаселенном районе города, вблизи парка Победы и Мемориального парка. Он будет состоять преимущественно из домов типа «таунхаус». Согласно плану, здесь предусмотрено 87 квартир.

В Зангилане появятся дома типа “таунхаус” (ФОТО)
В Зангилане появятся дома типа “таунхаус” (ФОТО)
В Зангилане появятся дома типа “таунхаус” (ФОТО)
В Зангилане появятся дома типа “таунхаус” (ФОТО)
В Зангилане появятся дома типа “таунхаус” (ФОТО)
В Зангилане появятся дома типа “таунхаус” (ФОТО)
В Зангилане появятся дома типа “таунхаус” (ФОТО)
В Зангилане появятся дома типа “таунхаус” (ФОТО)
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