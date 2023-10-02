На сегодняшний день в Азербайджане разминировано более 98 тыс. га территорий - Самир Поладов

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в Азербайджане разминировано более 98 тыс. га территорий.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам заместитель председателя правления Агентства Азербайджанской Республики по разминированию Самир Поладов на форуме "Всемирный День населенных пунктов".

Он отметил, что обнаружены десятки тысяч противотанковых мин.

"Среди них неразорвавшиеся боеприпасы, противопехотные мины. Большинство обнаруженных мин представляют собой пластиковые противотанковые мины. Их обнаружение затруднено из-за низкого содержания в них металлов. Большинство мин - армянского производства. Работа в этом направлении продолжается", - отметил он.

Напомним, что сегодня в Баку проходит форум "Всемирный День населенных пунктов", организованный в рамках "Недели градостроительства 2023".

В форуме принимают участие заведующий отделом экономических вопросов и политики инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики Шахмар Мовсумов, председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев, другие делегации из Азербайджана и зарубежных государств, государственные чиновники и представители СМИ.

Целью форума является содействие обмену знаниями, формулированию политики, вовлечению общественности, развитию навыков, сотрудничеству и стратегиям реализации устойчивого городского развития.

Всемирно известные международные эксперты и правительственные чиновники обсуждают проблемы продвижения доступной и качественной городской жизни для всех, а также развития устойчивых городов в рамках темы "Устойчивая городская экономика. Города как движущая сила развития и возрождения".