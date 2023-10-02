Состоялась конференция на тему «Инновации в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии» (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Нахчыване была проведена Международная научная конференция на тему «Инновации в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии», посвященная 100-летнему юбилею Общенационального Лидера Гейдара Алиева. Мероприятие было организовано совместно Научно-Практическим и Учебным Центром Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики и Центральным Таможенным Госпиталем при поддержке Главного Таможенного Управления Нахчывана и Министерства Здравоохранения Нахчыванской Автономной Республики. В конференции приняли участие депутаты Милли Меджлиса и Верховного Меджлиса Нахчывана, студенты медицинского факультета Нахчыванского Государственного Университета, представители высших учебных заведений и медицинских учреждений, известные специалисты из Турецкой Республики.

Перед началом мероприятия его участники возложили цветы к памятнику Общенационального Лидера Гейдара Алиева в центре города Нахчыван и с уважением почтили память гениального сына нашего народа. Затем они посетили Музей Гейдара Алиева и ознакомились с экспонатами, отражающими жизнь и деятельность Великого Лидера.

После исполнения Государственного гимна на мероприятии, минутой молчания была почтена память Общенационального Лидера Гейдара Алиева. Выступивший на открытии конференции председатель Государственного Таможенного Комитета, генерал-лейтенант таможенной службы Шахин Багиров сказал, что Общенациональный Лидер Гейдар Алиев обеспечил независимость нашей страны и сделал ее одним из надежных членов международного сообщества, взяв на себя спасительную миссию в сложной геополитической ситуации и на этапе смены политических формаций. Было отмечено, что таможенные органы проводят ряд социальных, культурно-массовых мероприятий по случаю 100-летнего юбилея Великого Лидера, а проводимая в Нахчыване научная конференция создаст условия для полезных дискуссий и обмена мнениями в сфере медицины.

Выступившие на открытии конференции начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики Джейхун Мамедов, председатель Комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса Муса Гулиев, председатель Комитета по проблемам семьи, женщин и детей Милли Меджлиса Хиджран Гусейнова, начальник Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, заместитель председателя Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса Рашад Махмудов, председатель Наблюдательного Совета Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Нахчывана Ламан Ибрагимова, председатель Комитета по социальной политике Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Егана Мамедова, ректор Нахчыванского Государственного Университета Эльбрус Исаев и директор Научно-Исследовательского Института Кардиологии им. Дж. Абдуллаева МЗ Азербайджана Гюльназ Дадашова рассказали об исключительных заслугах Общенационального Лидера Гейдара Алиева перед нашей страной и народом, его шагах, предпринятых в направлении развития медицинской сферы, а также особо подчеркнули важность проводимой конференции.

Начальник Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Джейхун Мамедов отметил, что 2023 год является «Годом Гейдара Алиева» в Азербайджане и рассказал о роли этой гениальной личности в развитии и прогрессе независимого Азербайджана, подчеркнул его неоценимые заслуги в достижениях экономической и социальной сфер, в том числе здравоохранения. Джейхун Мамедов отметил особое значение того факта, что конференция, связанная с именем Великого Лидера, проходит на его родине – в Нахчыване.

Дж. Мамедов представил информацию о деятельности Центрального Госпиталя Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, отметил, что Госпиталь один из самых передовых и современных медицинских учреждений Азербайджана, ведущий клинический, научный и образовательный центр. Наряду с другими направлениями современной медицины, в нем проводятся сложнейшие хирургические операции и манипуляции в области сердечно-сосудистой хирургии и инвазивной кардиологии.

Отметив как радостное событие возможность поделиться с коллегами из Нахчывана богатым опытом Центрального Таможенного Госпиталя в области кардиологии, Джейхун Мамедов сообщил, что целью данной конференции является обмен опытом и информацией о новейших диагностических и лечебных методах, применяемых в клинической практике.

На конференции был продемонстрирован видеоролик «Гейдар Алиев и здравоохранение Азербайджана».

Далее в научной части конференции выступили с презентациями начальник Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, заслуженный врач Рашад Махмудов, сердечно-сосудистый хирург кафедры Кардиоваскулярной хирургии Медицинского Факультета Эгейского Университета, профессор Чагатай Энгин, сердечно-сосудистый хирург Больницы Medicana International Измир, профессор Суат Бюкет, начальник отделения Кардиологии Центрального Таможенного Госпиталя, узман инвазивный кардиолог Ильгар Тахироглу, начальник отделения Кардиоваскулярной хирургии, узман сердечно-сосудистый хирург Эльмаддин Алиев и другие специалисты.

На конференции, предназначенной для врачей и резидентов, а также студентов медицинского факультета Нахчыванского Государственного Университета, была предоставлена информация о современных тенденциях в кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, по данной теме выступили высококвалифицированные специалисты, были даны ответы на интересующие аудиторию вопросы.

Конференция была аккредитована на основании «Правил аккредитации научно-образовательных мероприятий по Непрерывному Медицинскому Образованию» Министерства Здравоохранения Азербайджанской Республики и получила 10 баллов НМО. В конце мероприятия всем участникам были вручены сертификаты.